شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب النجوم: لا يوجد فريق بالعالم يخوض مباريتين خلال 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر رمضان السيد المدير الفني لفريق النجوم، عن غضبه عقب خسارة فريقه أمام بيراميدز في المباراة التي أقيمت اليوم ببطولة كأس مصر.
وقال رمضان السيد خلال تصريحاته تلفزيوينة لقناة " on sport "، " لا يوجد في أي مكان في العالم أن نلعب الثلاثاء والخميس طلبنا أن نلعب يوم الجمعة للأسف تم الرفض و رغم أننا نتعاون مع منتخب مصر للشباب نحن النادي الوحيد، اللاعب محمود صابر هداف الفريق في الدوري وكأس مصر و لعبنا ثلاثاء وخميس لأننا شجعان وتضررنا في محمود صابر، اللاعب شارك في 5 مباريات خلال 10 أيام و رغم كل ذلك سمحنا له بأن يلعب مباراة مع المنتخب لمدة 90 دقيقة قبل مباراتنا يوم الثلاثاء الماضي".
حقق فريق بيراميدز فوزا كبيرا علي النجوم 6/1 في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن مباريات دور الـ 32 لمسابقة كأس مصر ، أحرز أهداف بيراميدز كل من دودو الجباس هدفين في الدقيقتين " 19 و 56 " وإبراهيم حسن في الدقيقة 44 ، ومحمود السيد مدافع النجوم بالخطأ في مرماه في الدقيقة 69 وعبد الله بكري في الدقيقة 75 ، وأخيرا جون انطوي في الدقيقة 84 ، بينما احرز هدف النجوم الوحيد نادر الطويلة في الدقيقة 14 من عمر المباراة.
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