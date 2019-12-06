شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن عن حصول نورالدين أفضل حكم في الجولة السادسة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
ثم فى الاسبوع السادس فى مباراة الجيش والانتاج الحربي .
ويسافر نورالدين اليوم متوجهاً الى بنين لإدارة مباراه فى الكنفودرالية الإفريقية بين ايسي البنينيى وماتيمبو الكونغولى والمقرر أقامتها يوم 8 ديسمبر الحالي .
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