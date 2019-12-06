شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن عن حصول نورالدين أفضل حكم في الجولة السادسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل الحكم الدولى إبراهيم نورالدين على لقب أفضل حكم للمرة الثانية هذا الموسم حيث حصل عليها فى الأسبوع الرابع فى مباراة الاتحاد والمصري ثم فى الاسبوع السادس فى مباراة الجيش والانتاج الحربي . Advertisements ويسافر نورالدين اليوم متوجهاً الى بنين لإدارة مباراه فى الكنفودرالية الإفريقية بين ايسي البنينيى وماتيمبو الكونغولى والمقرر أقامتها يوم 8 ديسمبر الحالي .

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