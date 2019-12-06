We تقيم حفلا ضخما للمنتخب الأوليمبي بعد الفوز بأمم افريقيا والصعود للأولمبياد

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ويعقد مسئولو بريزنتيشن راعي الكرة المصرية اجتماعات مكثفة مع نظرائهم في إتحاد الكرة ومسئولي شركة we ،لبحث طريقة ومراسم الحفل والموعد الأفضل، الذي يراعي الأرتباطات و المسابقات الكروية المختلفة.
حقق منتخب مصر الأوليمبي بقيادة غريب إنجاز بالتأهل لاوليمبياد طوكيو 2020 ، إلى جانب الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 ، التى استضافتها مصر خلال الفترة من 8 إلى 21 نوفمبر الماضي ، بمشاركة 8 منتخبات هي مصر و كوت ديفوار و جنوب أفريقيا و الكاميرون و غانا و مالي و نيجيريا و زامبيا.
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