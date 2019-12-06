الأهلي يتحصن بجماهيره لحجب الهلال عن طريق عودته الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:
يعود النادي الأهلي للعب بين جماهيره في ملعبه الجديد "استاد السلام" لمواجهة الهلال السوداني في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.
الأهلي خسر الجولة الأولى بهدف نظيف في ملعب رادس أمام النجم الساحلي بعد أن خاض أغلب دقائق المباراة بعشرة لاعبين في لقاء شهد جدلاً تحكيمياً واسعاً.
لكن منافس العملاق الأحمر حقق بداية أفضل وفاز في ملعبه بهدفين مقابل هدف على فريق بلاتينيوم من زيمبابوي ليتصدر المجموعة.
ويأمل رجال رينيه فايلر في تحقيق فوز على الهلال ليعود سريعاً لطريق المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى ربع النهائي.
ويشهد استاد السلام حضور 15 ألف مشجع، وهو العدد الذي سمح به الأمن كحد أقصى للجماهير الحمراء الراغبة في دعم فريقها على ملعب سعة مدرجاته 25 ألف مشجع.
ولن يكون أيمن أشرف مدافع الأحمر حاضراً لدعم فريقه أمام الهلال بسبب تعرضه للطرد أمام النجم الساحلي في الجولة الأولى، لكن مدافع أخر قد أضيف للتو إلى القائمة الإفريقية للمارد الأحمر، وهو سعد سمير.
رينيه فايلر أكد في المؤتمر الصحفي أن على فريقه أن يعرف كيف يعود بعد أن تعرض للهزيمة في المباراة الأولى، مقللاً من أهمية الغيابات التي ضربت الفريق ما بين إصابات وإيقافات.
وفي حالة فوز الأهلي على الهلال، وتعرض النجم الساحلي للهزيمة أمام بلاتينيوم ستعود المجموعة إلى نقطة الصفر، لكن سيكون لكل فريق 3 نقاط، وهو الأمر الذي قد يساعد الأحمر على المنافسة على القمة.
بطاقة المباراة
الحدث: مجموعات دوري أبطال إفريقيا
التاريخ: 6 ديسمبر 2019
التوقيت: 9 مساءً بتوقيت القاهرة
القناة الناقلة: بي إن سبورت HD 1، تايم سبورت أرضي
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