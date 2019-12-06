تصريحات اليوم.. هجوم على النقاز.. وإشادة ميسي بماني.. وتعليق حكم الأهلي والنجم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز التصريحات لنجوم الكرة والرياضة ليوم الخميس 5 ديسمبر.

حمدي النقاز: لم أحصل على مستحقاتي منذ أغسطس.. وأتمرن في مصر

قال الدولي التونسي حمدي النقاز، لاعب الزمالك السابق إنه منذ قدومه لمصر، واجهته مشكلات، ولكنه كان يركز في الملعب فقط، ولم يفكر في أي شيء آخر.

"وصمة عار على تونس" .. مرتضى يفتح النار على حمدي النقاز

اتهم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حمدي النقاز لاعب الفريق الأبيض "بالنصب"، وقال إنه "حصل على مسحتقاته كاملة، كما حصل على مقدم شهر يناير 2020".

ميسي يشيد بماني.. ويؤكد: من العار أن يتواجد في المرتبة الرابعة

قال الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة إنه من العار أن يتواجد السنغالي ساديو ماني في المرتبة الرابعة في قائمة أفضل لاعبي العالم.

المحمدي: أحب صلاح.. لكن جريليش أفضل زميل لعبت معه

قال أحمد المحمدي لاعب المنتخب المصري ونادي أستون فيلا الإنجليزي إن مواطنه محمد صلاح لاعب كبير وواحد من أفضل 5 لاعبين في العالم لكن زميله جاك جريليش أفضل زميل لعب معه.

حكم مباراة النجم والأهلي: هجوم الجماهير لم يؤثر علي

تحدث الحكم الدولي البتسواني، جوشوا بوندو، حكم مباراة النجم الساحلي والأهلي عن المباراة الأزمة، مؤكدًا أن الكاف لم يخاطبه بعد المباراة بشأن أي أمر في اللقاء.

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كارتيرون يعتمد على القتال والدعم النفسي للزمالك أمام أول أغسطس

صرح بارتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، بأن الفريق سيقاتل من أجل الفوز على أول أغسطس في دوري أبطال إفريقيا، موضحًا أن ضيق الوقت يجعله يركز على العمل النفسي قبل الفني، وامتدح قائمة الفريق واصفًا إياها بالمميزة.

محمد إيهاب: سأتراجع عن قرار الاعتزال في حالة واحدة

قال محمد إيهاب، بطل رفع الأثقال، إنه سيتراجع عن قرار اعتزاله حال نجاح اللجنة الأوليمبية المصرية في طعنها على قرار تأييد المحكمة الرياضية عقوبة الاتحاد الدولي بحرمان رفع الأثقال من المشاركة في طوكيو 2020، مشيرا إلى أنه ينتظر قرار المحكمة الفيدرالية في طعن اللجنة.

مدرب أول أغسطس عن مواجهة الزمالك: الجولة الأولى ستزيد صعوبة المباراة

أكد البوسني دراجان يوفيتش المدير الفني لفريق أول أغسطس الأنجولي، أن فريقه حضر إلى القاهرة من أجل الفوز على الزمالك في الجولة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، في المباراة المقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

ديسابر ينتقد ضغط المباريات.. ويؤكد: "لدي عدد كافي من اللاعبين"

أكد سباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز، أن فريقه يعاني من ضغط المباريات، وهو ما يؤثر على الجانب الفني والبدني للفريق.

فايلر: دوري الأبطال يتسم بالقوة.. ويجب أن نعود بعد الهزيمة

أكد رينيه فايلر المدير الفني للنادي الاهلي أن بطولة دوري أبطال إفريقيا تتسم بالقوة، مشيراً إلى أن كل المنافسين يتمتعون بالقوة.

ربيعه عن مواجهة الهلال: حضور الجماهير سيعطينا دافعا قويا

أكد رامي ربيعه لاعب النادي الأهلي، أن وجود الجماهير أمام الهلال السوداني، في الجولة الثانية من المجموعة الثانية بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، سيكون دافع قوي للاعبين.