بعد خسارة آرسنال.. تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي

سقط فريق أرسنال في فخ الخسارة أمام برايتون بالجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز بهدفين لهدف في مباراة أقيمت على ملعب الإمارات بلندن. اقرأ أيضًا.. لغز محمد صلاح يثير قلق مشجعي ليفربول وسجل هدفي الضيوف آدم ويبستر في الدقيقة 36 ونايل موباي في الدقيقة 80 ، أما هدف "المدفعجية" الوحيد فسجله ألكسندر لاكازيت في الدقيقة 50. وبعد الهزيمة تلك سقط أرسنال إلى المركز العاشر في ترتيب البريميرليج برصيد 19 نقطة من 15 مباراة. أما ترتيب الدوري الإنجليزي فجاء كالاتي: - 1- ليفربول بـ 43 نقطة 2- ليستر سيتي بـ 35 نقطة 3- مانشستر سيتي بـ 32 نقطة 4- تشيلسي بـ 29 نقطة 5- وليفرهامبتون بـ 23 نقطة 6- مانشستر يونايتد بـ 21 نقطة نقطة 7- كريستال بالاس بـ 21 نقطة Advertisements 8- توتنهام بـ 20 نقطة 9- شيفيلد يونايتد بـ 19 نقطة 10- أأرسنال بـ 19 نقطة 11- نيوكاسل بـ 19 نقطة 12- بيرنلي بـ 18 نقطة 13- برايتون بـ 18 نقطة 14 – بورنموث بـ 16 نقطة 15- وست هام بـ 16 نقطة 16 – أستون فيلا بـ 15 نقطة 17 – ساوثهامبتون بـ 15 نقطة 18- إيفرتون بـ 14 نقطة 19 – نوريتش سيتي بـ 11 نقطة 20 – واتفورد بـ 8 نقاط.

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