٢٠ لاعبًا في قائمة سموحه لمواجهة العبور في كأس مصر .

استقر حسام حسن المدير الفني لفريق سموحه على اختيار ٢٠ لاعبا للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمباراة العبور فى كأس مصر المقرر لهافى الثانية ونصف اليوم الجمعة على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات دور ال

٣٢ لمسابقة كأس مصر .

ضمت القائمة كلا من : عمر صلاح ، حسين تيمور ، محمد كوفى ، رجب نبيل ، أحمد أبو الفتوح ، كريم

يحيى ، شريف رضا، محمد الترهونى ، أحمد حمص ، ابراهيم عبد القوى ، محمود حليمو ، ايدى إيمومو ، إسلام الفار ، إسلام جمال ، حسام حسن ، رونالدو وانجا ، محمود فهمى ، ناصر ماهر ، سلامه أحمد ، فارس مجاهد .