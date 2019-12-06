الزمالك يعلن أماكن ومواعيد حجز تذاكر مباراة أول اغسطس

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي أنه سيتم فتح باب حجز التذاكر الخاصة بمباراة فريق الكرة الأول وفريق أول اغسطس الانجولي على موقع تذكرتي بعد قليل. أول اغسطس الانجولي على موقع تذكرتي بعد قليل. واضاف أحمد مرتضى أنه يتمنى ان تنجح التجربة التي تعد الأولى لتستمر دائماً حرصاً على راحة الجماهير وسلامتهم. التجربة التي تعد الأولى لتستمر دائماً حرصاً على راحة الجماهير وسلامتهم. ويواجه الزمالك فريق اول أغسطس الانجولي مساء السبت المقبل في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.



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