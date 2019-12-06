أحمد حسني لاعب أبو قير: واجهنا الإنتاج الحربي بالبدلاء

أعرب أحمد حسني لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي أبو قير للأسمدة أحد أندية القسم الثاني بمجموعة بحري عن سعادته بتأهل فريقة على حساب الإنتاج الحربي لدور الـ16 ببطولة كأس مصر.

وقال حسني في تصريحات خاصة لـ "الوفد" ان أبو قير واجه الإنتاج الحربي بالبدلاء بعد أن حرص علاء نوح المدير

الفني للفريق علي راحة العناصر الأساسية استعداداً للمباريات المقبلة بدوري القسم الثاني.

وواصل حسني قائلًا :"علاء نوح تحدث معنا قبل اللقاء وقال أن لاعبي الإنتاج الحربي هينزلوا أرضية الملعب بثقة عالية واجب علينا إستغلالها لصالحنا".

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وأكد لاعب أبو قير أنهم نفذوا تعليمات

المدير الفني، مشيرًا أن كان لهم الأفضلية طوال المباراة وكان لهم خطورة كبيرة على مرمى أحمد يحيي حارس الإنتاج.

وأضاف حسني قائلاً أن نوح دائماً يحرص على تحفيزهم قبل كل مباراة على مستوى الدوري والكأس.

وأختتم قائلًا أنهم حققوا الفوز على الإنتاج الحربي الذي يعد ضمن أفضل فرق الدوري الممتاز ويتطلعون للتأهل لدور الثمانية منتظرين الفائز من لقاء بتروجيت وحرس الحدود بالكأس بدور الـ 32 .