بعد فوز الأخضر على قطر في كأس الخليج.. السعوديين والإمارتيين يحتلفون

نجح المنتخب السعودي في التأهل إلى نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 24" بعدما تغلب على نظيره القطري في ملعبه ووسط جماهيره بهدف نظيف سجله عبد الله الحمدان في الدقيقة 28.

اقرأ أيضًا.. مدرب السعودية : لم نحسم لقب "خليجي" ونسعى لتخطى البحرين

وضرب المنتخب "الأخضر" موعدًا لمواجهة مع نظيره البحريني في المباراة النهائية والتي ستقام يوم الأحد المقبل 8 ديسمبر الجاري على ستاد خليفة الدولي.

وبعد المباراة احتفلت الجماهير السعودية والإماراتية

بفوز الأخضر على قطر، رغم أن هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي فضل استدعاء تشكيل مطعم بالشباب ليكتسبون الخبرة الدولية.

حيث قال أحد رواد موقع "تويتر" إماراتية الجنسية " مـبـروك ديـرتـي الـثـانـيـة" بعدما نشرت صورة تجمع بين محمد بن زايد ومحمد بن سلمان.

Advertisements

وقال أخر بعدما نشر فيديو لولي العهد محمد بن سلمان "أن رضينا ..

تسيدّنا على الأسياد وأن زعلنا ضربنا الروس و السادة".

وعبر عبد الله عن روح الأخوة التي ستجمع بين السعوديين والبحرينيين في مواجهة نهائي خليجي 24 بفيديو ساخر الطرفين لا يتعازمان على الكرة.

أما بن فيصل فقال " ألف ألف مبروك، مستوى خورافي و مباراة مشررفة للأخضر السعودي كفو صقورنا الخضر".

كما نشر سعد فيديو لاحتفالات الإماراتيين بعد فوز السعودية على قطر والصعود إلى نهائي كأس الخليج.

أما عزيز فنشر صورة لمحمد بن سلمان وكتب عليها " نجيب الكأس لحد دارنا ونرفع راسك ياللي رفعت راسنا جعل دوم عمرك مديد".