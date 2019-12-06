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القوصي يشرح طريقة حضور مباريات بطولة إفريقيا لسيدات السلة

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أعلن خالد القوصي مدير بطولة أفريقيا لكرة السلة للأندية "سيدات" والتي تستضيفها مصر في الفترة بين السادس وحتى الخامس عشر من أكتوبر، عن طريقة الحضور

الخاصة بالبطولة.

وأعلن أن الحضور  سوف يكون عن طريق دعوات خاصة من الأندية أو من خلال تصريح الدخول

الصادر من الإتحاد المصري لكرة السلة.

وتابع قائلا أتمنى أن تكون كل الظروف مناسبة لتنظيم هذه البطولة بشكل جيد وسوف أكون متواجداً لحل جميع المشاكل.

وأضاف سوف يكون هناك تأمين جيد لهذه البطولة ولجميع الفريق.

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