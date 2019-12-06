تعرف على نتائج قرعة بطولة افريقيا لسيدات السلة

أجريت مساء يوم الخميس قرعة بطولة افريقيا للأندية "سيدات" التي تستضيفها مصر في الفترة ما بين السادس وحتى الخامس عشر من الشهر الجاري. عشر من الشهر الجاري. وجاءت نتائج القرعة على النحو التالي: المجموعة الأولى.. سبورتنج المصر و انتر كلوب الإنجولي وانيرجي البنيني و وزارة جبل النار النيجيري. بينما تضم المجموعة الثانية كلا من "فاروفياريو الموزمبيقي والأهلي المصري وفاب الكاميروني و أي أس بي الكونغولي".



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