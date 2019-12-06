برايتون يعمق جراح أرسنال بثنائية في عقر داره بالدوري الإنجليزي

ضاعف برايتون من جراح مضيفه أرسنال، بعدما تغلب عليه في ملعب الإمارات 2/1، مساء أمس الخميس، في المرحلة الخامسة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتجمد رصيد أرسنال، الذي تلقى خسارته الرابعة في البطولة خلال الموسم الحالي، عند 19 نقطة في المركز العاشر، في حين ارتفع رصيد برايتون، الذي وضع حدًا لسلسلة هزائمه في البطولة، التي استمرت في مبارياته الثلاث الأخيرة، إلى 18 نقطة في المركز الثالث عشر.

وبادر برايتون بالتسجيل عن طريق لاعبه آدم ويستر في الدقيقة 36، لكن أليكسندر لاكازيت أدرك التعادل للفريق اللندني في الدقيقة .50

وأحرز نيال موباي الهدف الثاني لبرايتون، ليمنح فريقه أول انتصار له في البطولة منذ الثاني من نوفمبر الماضي، حينما تغلب 2 / صفر على ضيفه نورويتش سيتي في المرحلة الحادية عشر للمسابقة.

وتأتي تلك الخسارة، لتزيد من معاناة أرسنال، الذي عجز عن تحقيق أي فوز في مبارياته التسع الأخيرة بمختلف المسابقات المحلية والقارية، حيث حقق خلالها خمسة تعادلات مقابل أربع هزائم.

اتسمت المباراة بالهدوء خلال الدقائق العشر الأولى في ظل استحواذ متبادل على الكرة، فيما شهدت الدقيقة 11 التسديدة الأولى لأرسنال في المباراة عن طريق ديفيد لويز، الذي أطلق قذيفة من خارج منطقة الجزاء، أمسكها ماثيو رايان، حارس مرمى برايتون.

ورد برايتون بتسديدة من خارج المنطقة في الدقيقة 18 عن طريق أرون كونولي، لكن الكرة ذهبت في منتصف المرمى ليمسكها الألماني بيرند لينو، حارس مرمى أرسنال بسهولة.

بمرور الوقت، اكتسب برايتون الثقة، وكاد آدم ويستر يفتتح التسجيل للضيوف في الدقيقة 24، عندما تابع ركنية من الناحية اليمنى، ليسدد ضربة رأس ولكنها جاءت ضعيفة ليمسكها لينو بثبات.

وأضاع برايتون فرصة أخرى في الدقيقة 26، حينما تابع نيال موباي تمريرة عرضية من الناحية اليسرى، فشل دفاع أرسنال في إبعادها، ليسدد اللاعب الفرنسي من الناحية اليمنى لمنطقة الجزاء، لكنها ذهبت عرضية، لم يلحق بها كونولي، المتواجد أمام المرمى بخطوات قليلة للغاية.

استشعر أرسنال الحرج، وعاد لنشاطه الهجومي من جديد، حيث سدد بيير إيميريك أوباميانج من داخل المنطقة في الدقيقة 27، غير أن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن مباشرة.

في المقابل، سدد موباي من خارج المنطقة في الدقيقة 33، لكن لينو أمسك الكرة على مرتين، قبل أن يطلق ديفي بروبر قذيفة مماثلة في الدقيقة 34، تصدى لها لينو.

وترجم برايتون سيطرته على اللقاء، عقب تسجيل آدم ويستر هدفا للضيوف في الدقيقة .36

وتابع دان بورن ركلة ركنية من جهة اليمين، ليمررها إلى كونولي الذي فشل في ترويض الكرة، التي تباطأ الدفاع في إبعادها، لتصل في النهاية إلى ويستر الذي سدد مباشرة من داخل المنطقة واضعا الكرة على يمين لينو داخل الشباك.

Advertisements

حاول أرسنال امتصاص صدمة هدف برايتون سريعا، وأرسل أوباميانج كرة عرضية من الناحية اليمنى في الدقيقة 40، قابلها جوزيف ويلوك بضربة رأس، لكن ماثيو رايان، تصدى للكرة بقدمه، قبل أن يبعدها الدفاع لركنية لم تستغل، وينتهي الشوط الأول بتقدم برايتون بهدف.

أجرى أرسنال تبديله الأول قبل انطلاق الشوط الثاني بنزول نيكولا بيبي بدلا من ويلوك.

بدأ الشوط الثاني بهجوم مكثف من جانب أرسنال، الذي أدرك التعادل في الدقيقة 50 عن طريق أليكسندر لاكازيت، الذي سدد ضربة رأس رائعة من متابعة لركنية نفذها مسعود أوزيل، ليضع الكرة على يمين حارس برايتون داخل الشباك.

ارتفعت معنويات لاعبي أرسنال عقب هدف التعادل، وتعددت التمريرات العرضية من كلا الجانبين، لكن دون أن تجد من يتابعها.

بمرور الوقت، استعاد برايتون اتزانه من جديد، وكاد موباي يعيد التقدم للفريق في الدقيقة 61، حينما تلقى آرون موي تمريرة عرضية من الناحية اليمنى، ليمرر الكرة برأسه إلى موباي، المتواجد أمام المرمى، ليسدد مباشرة ولكن الكرة اصطدمت في قدم لينو لتخرج لركنية لم تستغل.

وأحرز أرسنال هدفا عن طريق ديفيد لويز في الدقيقة 63، لكن حكم المباراة سرعان ما قرر إلغائه بعد اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، التي أشارت لوقوع اللاعب في مصيدة التسلل أثناء تسجيله الهدف.

وأضاع أوباميانج فرصة محققة في الدقيقة 67، عندما تلقى تمريرة بينية من بيبي، ليسدد مباشرة من داخل المنطقة، لكن الكرة اصطدمت في الدفاع لتخرج ركلة ركنية لم تثمر عن أي جديد، فيما سدد أوزيل من داخل المنطقة في الدقيقة 70، مرت بجوار القائم الأيسر.

دفع أرسنال بتبديله الثاني في الدقيقة 72 بنزول كيران تيرني بدلا من سياد كولاسيناك، ليرد برايتون بتبديله الأول في الدقيقة 76 بنزول مارتن مونتويا بدلا من كونولي.

وأجرى أرسنال آخر تبديلاته في الدقيقة 77 بنزول البرازيلي مارتينيللي بدلا من لاكازيت.

وجاءت الدقيقة 80 لتشهد الهدف الثاني لبرايتون عن طريق موباي، الذي تابع تمريرة عرضية متقنة من الناحية اليسرى عن طريق موي، ليسدد ضربة رأس على يسار لينو، الذي اكتفى بالنظر للكرة وهي تسكن الشباك.

حاول أرسنال خطف نقطة التعادل على الأقل خلال الوقت المتبقي من المباراة، حيث سدد بيبي من داخل المنطقة في الدقيقة 83، لكن رايان كان موجودا في الموعد.

وواصل رايان تألقه بعدما تصدى ببراعة لضربة رأس من مارتينيللي في الدقيقة 87، مبعدا الكرة لركلة ركنية، قبل أن يحصل أرسنال على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 90 نفذها بيبي، لكنه وضع الكرة بجوار القائم الأيمن، ليطلق بعدها حكم المباراة صافرة النهاية معلنا فوز برايتون 2 / 1 على أرسنال.