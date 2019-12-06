رياضة | موعد مباراة الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري بدوري أبطال أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري بدوري أبطال أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف الملعب الأولمبي برادس مباراة قوية ومنتظرة وديربي عربي خالص يجمع بين الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا فى لقاء سيقوده الحكم ماحيت ندياي.

وحقق الترجي التونسي الفوز على نظيره الرجاء البيضاوي المغربي، بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة الاولي لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا على ملعب محمد الخامس بالمغرب عن طريق أنيس البدري فى الدقيقة الثامنة ثم أضاف إبراهيم واتارا هدف الترجي الثانى فى الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول ليخطف بطل إفريقيا وحامل اللقب اول ثلاث نقاط بالمجموعة الرابعة.

بينما حقق أيضا فريق شبيبة القبائل الجزائري الفوز فى أولي مبارياته بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز علي فيتا كلوب الكونغولي على ملعبه بالجزائر، بهدف دون رد، وسجل هدف الشبيبة الوحيد اللاعب توفيق العدادي.

موعد مباراة الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري

يحل فريق شبيبة القبائل الجزائري ضيف ثقيل على الترجي التونسي ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا فى تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر والعاشرة مساءً بتوقيت السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات والثامنة مساءً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري

يستضيف ملعب رادس مباراة الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري فى تمام التاسعة مساءاً بتوقيت مصر والعاشرة مساءاً بتوقيت السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات والثامنة مساءً بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 2 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

التشكيل المتوقع لفريق الترجي التونسي أمام شبيبة القبائل الجزائري

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حراسة المرمى : معز بن شريفية

خط الدفاع : دربالي، يعقوبي، بدران، شيتي

خط الوسط : بونسو، كوليبالي، انيس البدري، عبدالرؤوف، الهوني

خط الهجوم : إبراهيم وتارا

ترتيب المجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال إفريقيا قبل مباراة الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري

الترجي التونسي 3 نقاط

شبيبة القبائل الجزائري 3 نقاط

فيتا كلوب الكونغولي بلا نقاط

الرجاء البيضاوي المغربي بلا نقاط