رياضة | تتويج إفريقي وعقدة أزلية في تاريخ مواجهات الأهلي مع الهلال السوداني (تقرير)

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يخوض الفريق الأول بالنادي الأهلي مواجهة نارية ضد نظيره الهلال السوداني غدا الجمعة الموافق 6 ديسمبر الجاري، على ستاد "السلام" ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وخسر النادي الأهلي مباراة الجولة الأولي في دور المجموعات الإفريقي أمام النجم الساحلي التونسي بهدف دون مقابل، ليتذيل ترتيب المجموعة الثانية بدون نقاط.

موعد مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني:

تقام مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني يوم الجمعة 6-12-2019 على ستاد السلام، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءًا بالتوقيت العالمي جرينتش، وستذاع المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة الناقل الحصري لبطولات إفريقيا.

تاريخ مواجهات الأهلي ضد أندية السودان:

تقابل الأهلي مع أندية السودان في 12 مواجهة سابقة بالبطولات الإفريقية (6 مباريات مع الهلال – 6 مباريات مع المريخ)، فاز المارد الأحمر في 6 مباريات، وتعادل في 3 مباريات، وخسر 3 مباريات، وسجل لاعبوه 15 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 9 أهداف.

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مواجهات الأهلي ضد الهلال السوداني:

تحمل مواجهة الجمعة رقم 7 في تاريخ مواجهات الأهلي مع الهلال السوداني خلال مشاركتهما بالبطولات الإفريقية، حيث سبق والتقي الفريقين في 6 مباريات، فاز بطل مصر في مباراتين، وتعادل في مباراتين، وخسر مثلهما، وسجل لاعبوه 4 أهداف واستقبلت شباكه 4 أهداف وجاءت نتائج المواجهات كالتالي:

- 1987: تقابل الفريقين في نهائي دوري أبطال إفريقيا، انتهي لقاء الذهاب بالتعادل السلبي، وفاز الأحمر بنتيجة 2-0 في لقاء الإياب بالقاهرة وتوج بلقب البطولة الإفريقية.

- 2004: تجدد اللقاء بين الفريقين في الدور الأول لبطولة دوري أبطال إفريقيا وخسر الأهلي في القاهرة 1-0، وتعادل الفريقين بدون أهداف في لقاء العودة بالخرطوم.

- 2007: التقي الفريقين في دور المجموعات الإفريقي، وفاز الأهلي بهدفين دون رد في لقاء الذهاب بالقاهرة، وتلقي هزيمة ثقيلة بثلاثية نظيفة في لقاء الإياب بالسودان.

الأهلي لا يفوز على الهلال بالسودان:

وفشل النادي الأهلي في تحقيق أي فوز على منافسه الهلال في السودان، حيث التقي الفريقين في 3 مواجهات رسمية بالأراضي السودانية، انتهت مباراتين بالتعادل السلبي، بينما خسر المارد الأحمر المباراة الثالثة بنتيجة 3-0 عام 2007.