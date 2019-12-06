رياضة | لاعب قطر: السعودية تأهلت إلى نهائي كأس الخليج بالحظ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعب قطر: السعودية تأهلت إلى نهائي كأس الخليج بالحظ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث إسماعيل محمد، لاعب المنتخب القطري، عن مباراة فريقه اليوم الخميس أمام المنتخب السعودي، والتي انتهت بفوز الأخضر بهدف نظيف، على ملعب الخليفة، في نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 24".

السعودية تعبر إلى نهائي كأس الخليج العربي



وضرب المنتخب السعودي موعداً مع نظيره البحريني، في نهائي بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24"، والمقرر إقامته مساء الأحد الموافق 8 ديسمبر 2019، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة التاسعة بتوقيت أبو ظبي والبحرين والعراق، والساعة الخامسة بتوقيت جرينتش. وضرب المنتخب السعودي موعداً مع نظيره البحريني، في نهائي بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24"، والمقرر إقامته مساء الأحد الموافق 8 ديسمبر 2019، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة التاسعة بتوقيت أبو ظبي والبحرين والعراق، والساعة الخامسة بتوقيت جرينتش. تصريحات قوية من نجم المنتخب القطري