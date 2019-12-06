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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح ينافس على هدف الشهر في ليفربول والان مع التفاصيل
الخميس 5 ديسمبر 2019
ينافس الدولي المصري محمد صلاح، على جائزة هدف الشهر في ليفربول خلال شهر نوفمبر، بهدفه في مرمى مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز.
وكان ليفربول قد تمكن من الفوز على مانشستر سيتي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أنفيلد رود.
حيث ينافس كلاً من روبرتسون وماني على الجائزة بهدف كلًا منهما في مرمى أستون فيلا بالدوري الإنجليزي.
ودخل وفيرجيل فان دايك في المنافسة بهدفه في مرمى برايتون.
بينما فابيينو ينافس بصاروخيته أمام مانشستر سيتي، وتشامبرلين بهدفه في مرمى جينك بدوري أبطال أوروبا.
وثنائي فريق الشاب، هيربي كين مع ليفربول تحت 23 عام أمام إيفرتون، وزميله في الفريق كورتيس جونس بمرمى نابولي 19 عام.
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