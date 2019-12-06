الامارات | تاماس يتصدر بطولة رماية الشوزن المفتوحة

شكرا لقرائتكم خبر عن تاماس يتصدر بطولة رماية الشوزن المفتوحة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر الرامي المجري جيري تاماس بطولة اليوم الوطني لرماية الشوزن المفتوحة التي تستضيفها ميادين نادي العين للفروسية والرماية والغولف، بمشاركة 200 رامٍ ورامية يمثلون 20 دولة من جميع أنحاء العالم. وتصل البطولة خط النهاية اليوم، إذ سيتم تحديد الـ10 الأوائل الذين ستقوم اللجنة المنظمة بتكريمهم بجوائز مادية بلغت قيمتها 46 ألف دولار. وتصدر الرامي تاماس البطولة في يومها الأول برصيد 74 طبقاً من مجموع 75، وحقق البريطاني ثورولد فيليب الرصيد نفسه، ليشارك منافسه المجري الصدارة. وجاء ثالثا الإماراتي الخاطري عبيد، الذي اصطاد 71 طبقاً، مبتعداً بطبقين عن الراميين البريطاني موري جاكي الذي جاء رابعاً والرامي المصري محمد أحمد أشرى الذي احتل المركز الخامس، وقد جمع كل منهما 69 طبقاً. وفي بقية النتائج، تساوى أربعة رماة في عدد الأطباق التي جمعوها، حيث حصد كل منهم 68 طبقاً، وهم: الروسي كونشيروف أولج، والفرنسي أمسليك إبراهيم، والسوري الباروكي لورانس، والبريطاني برادلي جيمس، ليحتل أربعتهم المراكز من السادس إلى التاسع على التوالي، بينما جاء الكويتي الشلش خليفة في المرتبة الـ10، بعد أن بلغ رصيده 67 طبقاً.