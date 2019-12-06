الامارات | كريستيان لوبيز بالزي الإماراتي

شكرا لقرائتكم خبر عن كريستيان لوبيز بالزي الإماراتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حرص محترف حتا، الإسباني كريستيان لوبيز (30 عاماً)، على ارتداء الزي الإماراتي، ومشاركة أفراح الدولة باليوم الوطني الـ48. ويعد لوبيز من العناصر المؤثرة في «الإعصار»، في ظل الخبرة الاحترافية الطويلة التي يملكها. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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