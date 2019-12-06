الامارات | الشارقة و«باربار» في صراع على لقب السوبر الإماراتي - البحريني لكرة اليد

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة و«باربار» في صراع على لقب السوبر الإماراتي - البحريني لكرة اليد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسعى فريق الشارقة في ثالث مشاركة له على التوالي، لإحراز لقب كأس السوبر الإماراتي - البحريني لكرة اليد، حين يحل الساعة الثامنة مساء اليوم بتوقيت الإمارات، ضيفاً على فريق باربار البحريني، في اللقاء الذي يقام على صالة مدينة خليفة في العاصمة البحرينية المنامة.

ويقضي نظام البطولة، التي تقام بالتنسيق بين اتحادي اليد في البلدين، أن تجمع بطلَي كأس السوبر في الموسم الحالي، للمنافسة على النسخة الثالثة للمسابقة.

وكان الشارقة فاز بالسوبر الإماراتي بعد التغلب، في سبتمبر الماضي، على شباب الأهلي 26-24، فيما حجز باربار موقعه للمرة الأولى بفوزه، الشهر الماضي، بلقب السوبر البحريني على النجمة 30-24.

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ويطمح الشارقة إلى وضع حد للهيمنة البحرينية على اللقب، بعد أن خسر الملك من النجمة البحريني، في نسختي 2017 و2018، بواقع 23-18 و27-19 على التوالي.

يذكر أن بعثة الشارقة غادرت، أمس، متجهة إلى العاصمة البحرينية، برئاسة عضو مجلس إدارة نادي الشارقة رئيس إدارة الألعاب الجماعية بالنادي، محمد عبيد الحصان، وتضم 19 لاعباً، يتقدمهم المحترف المصري علي الزين، والدولي البحريني علي ميرزا، بجانب الدوليين الإماراتيين، ومن أبرزهم أحمد هلال، وأحمد عبدالله، وعبدالله مبارك، وضاحي محمد، وعبدالله طرار.

من جهته، أكد مدرب فريق الشارقة، الجزائري سفيان حيواني، في تصريح صحافي، على أهمية المباراة وقال: «البطولة تحمل أهمية كبيرة لكلا الفريقين، سواء لكون النسخة الثالثة تقام بالتزامن مع احتفالات الدولتين باليوم الوطني من جهة، أو على صعيد الفوائد الفنية الكبيرة التي يمكن أن يكتسبها اللاعبون، كونها تضم بطلَي السوبر في الإمارات والبحرين».

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