شكرا لقرائتكم خبر عن نيكولاس ميليسي.. سعيد بلقاء الأسطورة البرازيلية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبّر لاعب الوحدة، الأوروغوياني نيكولاس ميليسي، من خلال «إنستغرام» عن سعادته وفخره بلقاء أسطورة الكرة البرازيلية رونالدينيو، واللعب أمامه خلال مباراة اعتزال السعودي ياسر القحطاني. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | نيكولاس ميليسي.. سعيد بلقاء الأسطورة البرازيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.