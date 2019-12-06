الامارات | جيمي أيوفي يستغل الإجازة في الصيد

شكرا لقرائتكم خبر عن جيمي أيوفي يستغل الإجازة في الصيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الإكوادوري جيمي أيوفي عن استمراره مع أسرته في الإقامة بدبي، رغم استبعاده من شباب الأهلي الموسم الجاري. وظهر اللاعب على حسابه في «إنستغرام» وهو في رحلة صيد بدبي، إلى جانب استمتاعه بالأماكن السياحية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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