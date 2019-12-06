الامارات | شراكة بين «الاتحاد للطيران» ونادي مومباي سيتي

شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة بين «الاتحاد للطيران» ونادي مومباي سيتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «الاتحاد للطيران»، أمس، عن شراكتها الجديدة مع نادي «مومباي سيتي» لكرة القدم، الذي وافقت مجموعة سيتي لكرة القدم، شريك الاتحاد للطيران منذ أكثر من 10 سنوات، على الاستحواذ عليه، الأسبوع الماضي.

وقال نائب الرئيس لشؤون الشراكات التجارية في مجموعة الاتحاد للطيران، ياسر اليوسف: «تعد الهند من الأسواق المهمة بالنسبة للاتحاد للطيران، ويشرفنا الإعلان عن هذه الشراكة الجديدة المميزة، التي من شأنها أن تؤكد على التزامنا تجاه الهند ومجتمعات كرة القدم العالمية على حد سواء، ونتطلع إلى تعزيز تلك الشراكة في السنوات المقبلة».

وأضاف «فخورون بالدور الذي نقوم به في إطار رحلة مجموعة (سيتي)، وبمساهمتنا في استقطاب المجتمعات من مختلف أنحاء العالم، والجمع بينهم، لما تحمله الرياضة من أثر إيجابي وحس إنساني، ويسرنا أن نرحب بنادي مومباي سيتي بيننا كفرد جديد في أسرتنا المتنامية».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة سيتي لكرة القدم في الهند، داميان ويلوباي: «سعداء بالشراكة بين (الاتحاد للطيران) ونادي مومباي لكرة القدم، ولا يخفى على أحد الأهمية التي تحملها (الاتحاد) بصفتها واحدة من شركات الطيران عالمية المستوى، فضلاً عن كونها أيضاً شريكاً مرموقاً ومهماً.. يسرنا حرصهم على توسعة نطاق اهتمامهم بكرة القدم العالمية، ليشمل الهند ومومباي بالتحديد، ففي الحقيقة ينتظر كرة القدم الهندية مستقبل مشرق، ويسعدنا أن تكون (الاتحاد) جزءاً منه».

وتأتي تلك الشراكة الجديدة لتكمل شراكات الاتحاد القائمة في السوق الهندية، التي تشمل فنادق تاج، و«إس بي أي كارد» وكايلين، وملبار للذهب والماس، وجويالوكاس. وسيحظى محبو الرياضة في مومباي بفرصة المشاهدة الأولى لطقم النادي الجديد، الذي يحمل شعار «الاتحاد للطيران»، عند لقاء النادي مع فريق كيرالا بلاسترز في ملعب مومباي أرينا لكرة القدم.

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داميان ويلوباي:

«ينتظر الكرة الهندية

مستقبل مشرق،

ويسعدنا أن تكون

(الاتحاد) جزءاً منه».