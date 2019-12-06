شكرا لقرائتكم خبر عن آشلي بارتي تستهدف الذهب في أوليمبياد طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فازت آشلى بارتى بميدالية نيوكومب للمرة الثالثة هذا الأسبوع كأفضل لاعبة تنس فى أستراليا، لكن المصنفة الأولى على العالم تطمع فى ميدالية أكبر فى أوليمبياد طوكيو 2020.

وخاضت اللاعبة البالغ عمرها 23 عاما موسما رائعا فى 2019 وحققت أول لقب لها بالبطولات الأربع الكبرى فى فرنسا المفتوحة، لتصبح أول أسترالية تحصد لقبا من هذه الفئة منذ فوز سمانثا ستوسر بلقب أمريكا المفتوحة فى 2011.

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كما باتت أول أسترالية تصعد لصدارة التصنيف العالمى منذ إيفون جولاجونج فى فترة السبعينيات، وقادت بلادها لنهائى كأس الاتحاد للفرق لأول مرة منذ أكثر من ربع قرن.

وقالت بارتى للصحفيين فى ملبورن: «أنا متشوقة حقا للمشاركة لأول مرة فى الأوليمبياد، أعتقد أنها ستجعل العام أكثر تميزا بالنسبة لى لكن هناك محطات أخرى أتطلع لها خلال العام».

وسيكون هدفها الأول فى 2020 إنهاء الصيام الطويل لبلادها عن لقب أستراليا المفتوحة عندما تبدأ المنافسات الشهر المقبل، حيث كان آخر لقب من نصيب كريس أونيل فى 1978.

وستجذب بارتى الأنظار فى ملبورن بارك باعتبارها متصدرة التصنيف لكنها شددت على أن هذا لن يغير من استعدادها للبطولة. وأضافت: «توجد 127 لاعبة أخرى فى القرعة ويجب أن أحاول التغلب عليهن جميعا، بغض النظر عن تصنيف أى لاعبة سيبحث الجميع عن الفوز، يتعلق الأمر بالاستعداد بالطريقة الصحيحة خلال خمسة أو ستة أسابيع قادمة للحصول على أفضل فرصة وللشعور بطمأنينة فى أستراليا المفتوحة».