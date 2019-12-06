شكرا لقرائتكم خبر عن قبل السفر إلى أديس أبابا.. طارق حامد وأحمد زاهر يودعان ميتشو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الثنائي طارق حامد لاعب الفريق الكروي الاول بنادي الزمالك واحمد زاهر المدير الاداري على زيارة الصربي ميتشو المدير الفني السابق للفريق في مقر إقامته بفندق إقامته في القاهرة قبل السفر إلى أديس ابابا للانضمام إلى زوجته وبناته الثلاثة.
وتمنى حامد وزاهر التوفيق للمدير الفني في خطوته المقبلة وأنهم ينقلون له تحية جميع اللاعبين والجهاز الطبي والاداري.
وأثني ميتشو على موقف ثنائي الفريق وأبلغهم انه سيظل على تواصل معهم وانه سعيد بالتواجد في الزمالك والتعامل مع الجهازين الطبي والاداري واللاعبين.
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