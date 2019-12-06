شكرا لقرائتكم خبر عن الأخضر يتجاوز قطر ويتأهل إلى نهائي «خليجي 24» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

بلغ المنتخب الوطني المباراة النهائية لكأس خليجي 24 بفوزه على صاحب الأرض والجمهور منتخب قطر، بهدف عبدالله الحمدان، برأسية هزت الشباك القطرية، في اللقاء الذي جمع بينهما في نصف النهائي، ليضرب موعداً مع المنتخب البحريني في ختام البطولة.

Advertisements

دخل المنتخب الوطني اللقاء بطريقة متوازنة، فلم يبالغ في الدفاع، ولم ينجرف وراء الهجوم، واعتمد المدرب الفرنسي هنري رينارد على السيطرة على وسط الملعب، بوجود الثلاثي عطيف والمالكي وكنو، واستطاع الأخضر التقدم عبر هجمة منظمة من الجهة اليمنى عكسها سلطان الغنام وتابعها عبدالله الحمدان الذي لعبها برأسه خلفية من فوق الحارس القطري سعد الشيب، لتسكن الشباك معلنة الهدف الأول في الدقيقة 28 من عمر المباراة.

وشهد اللقاء تألق نجوم الأخضر وفي مقدمتهم الحارس فواز القرني الذي وقف بالمرصاد للهجمات القطرية العالية منها والأرضية، وسانده قلبا الدفاع محمد الخبراني وحسان تمبكتي، كما بذل لاعبو الوسط جهوداً كبيراً في الخروج بالنتيجة الإيجابية والوصول للنهائي الخليجي المنتظر.

فيما تمكن منتخب البحرين من الفوز على نظيره العراقي بنتيجة 5/3 بركلات الترجيح (انتهت المباراة بالتعادل 2/2).