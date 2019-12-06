شكرا لقرائتكم شركة We تنظم حفل ضخم لتكريم منتخب مصر الأوليمبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنظم شركة We حفل ضخم لتكريم منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب بعد انجاز الفوز ببطولة أمم افريقيا للشباب تحت ٢٣ سنة ،والتي أقيمت في مصر مؤخراً، بالإضافة للتأهل لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

ويعقد مسئولو بريزنتيشن راعي الكرة المصرية اجتماعات مكثفة مع نظرائهم في إتحاد الكرة ومسئولي شركة we ،لبحث طريقة ومراسم الحفل والموعد الأفضل، الذي يراعي الأرتباطات و المسابقات الكروية المختلفة.

حقق منتخب مصر الأوليمبي بقيادة غريب إنجاز بالتأهل لاوليمبياد طوكيو 2020 ، إلى جانب الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 ، التى استضافتها مصر خلال الفترة من 8 إلى 21 نوفمبر الماضي ، بمشاركة 8 منتخبات هي مصر و كوت ديفوار و جنوب أفريقيا و الكاميرون و غانا و مالي و نيجيريا و زامبيا.