شكرا لقرائتكم بارما يتجاوز فروسينوني ويلاقي روما في الدور الثاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تأهل بارما إلى دور الستة عشر من كأس إيطاليا لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه فروسينيوني 2 - 1، ضمن مباريات الدور الرابع من المسابقة.

وتقدم بارما في الدقيقة 20 عن طريق لوكا سليغاردي ، قبل أن يسجل مارسيلو تروتا هدف التعادل لفروسينيوني في الدقيقة 71، لكن هيرناني جونيور سجل هدف الفوز لبارما في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

وضرب بارما موعدًا مع روما في دور الستة عشر، حيث تأهل الأخير إلى هذا الدور بصفته أحد الأندية الثماني الأولى في ترتيب الدوري الإيطالي الموسم الماضي، وهو ما تنص عليه لوائح البطولة.