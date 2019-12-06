شكرا لقرائتكم خبر عن ربع نهائي مثير لكأس الخليج العربي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقام اليوم 4 مباريات في غاية الإثارة في الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الخليج العربي، والتي ستسجل مواجهات من العيار الثقيل. ويخوض شباب الأهلي حامل اللقب امتحاناً صعباً أمام الوصل، بينما سيلتقي الوحدة مع الجزيرة في ديربي العاصمة، على أن يستقبل العين ضيفه الشارقة، ويحل النصر ضيفاً على الفجيرة. ويشهد الدور ربع النهائي من المسابقة وجود 4 فرق سبق لها نيل اللقب من قبل، وهي شباب الأهلي (حامل اللقب)، والعين (بطل النسخة الأولى)، والوحدة (مرتين)، والجزيرة والنصر (مرة واحدة).

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