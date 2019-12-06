شكرا لقرائتكم خبر عن «ديربي النيل» بين الأهلي والهلال والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: إبراهيم ربيع
يخوض فريق الأهلي المصري في الساعة 11 مساء اليوم «ديربي النيل»، عندما يستضيف الهلال السوداني باستاد السلام، في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وهي المباراة التي يخوضها الأهلي تحت شعار الفوز بعد أن خسر في الجولة الأولى من النجم الساحلي بتونس بهدف نظيف. ويحضر مباراة الليلة 15 ألف مشجع حصل الأهلي على موافقة بوجودهم في مدرجات استاد السلام.
من جهته، فاز الهلال في المباراة الأولى، وقال مديره الفني صلاح آدم إن الأهلي سيظل من أفضل الفرق في القارة الإفريقية، وهو جدير بالاحترام، مؤكدًا أن الهلال سيبذل أقصى جهده من أجل الخروج بأفضل نتيجة.
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