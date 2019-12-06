ليفربول يزلزل «الميرسيسايد»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق ليفربول فوزه السادس توالياً، وتابع تحليقه في صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بتخطيه ضيفه وغريمه إيفرتون بنتيجة كبيرة 5-2 في «ديربي الميرسيسايد» في المرحلة الخامسة عشرة التي شهدت انتفاضة لمانشستر يونايتد أمام مدربه السابق البرتغالي جوزيه مورينيو وفريقه الجديد توتنهام 2-1.

وهذه المباراة ال32 دون خسارة لليفربول في الدوري الإنجليزي منذ سقوطه أمام مانشستر سيتي في يناير/كانون الثاني الماضي (27 فوزاً و5 تعادلات) وهي الأطول له في «البريميرليج» ورفع ليفربول رصيده إلى 43 نقطة من أصل 45 ممكنة، بفارق 8 نقاط عن ليستر الثاني الذي حقق فوزه السابع توالياً على واتفورد 2-صفر و11 نقطة عن مانشستر سيتي.

ولعب ليفربول من دون نجمه المصري محمد صلاح، وسجل له ديفوك أوريغي «هدفين»، وساديو ماني وشيردان شاكيري وجورجي فينالدوم، ولإيفرتون مايكل كين والبرازيلي ريشارليسون.

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وعاد مورينيو خائباً من أرض مانشستر يونايتد الذي أقاله قبل 11 شهراً، بخسارة فريقه الجديد توتنهام بثنائية المهاجم الشاب ماركوس راشفورد (1-2).

واستهل يونايتد الذي سيواجه جاره اللدود مانشستر سيتي غداً السبت في موقعة أخرى، المباراة وهو يعاني الأمرّين بعد تعادلين مخيبين. وبفوزه، ارتقى إلى المركز السادس بفارق 22 نقطة عن ليفربول.

وفاز تشيلسي على أستون فيلا 2-1، وسجل للفائز تامي أبراهام ومايسون ماونت، وللخاسر المصري محمود تريزيجي.