لقب «خليجي 24» بين السعودية والبحرين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغ المنتخبان السعودي والبحريني نهائي بطولة «خليجي 24» لكرة القدم؛ بعد فوزهما، أمس، على قطر (1-صفر)، والعراق بركلات الترجيح في نصف النهائي. وتلتقي السعودية والبحرين في النهائي في 8 الحالي.

وسجل عبد الله الحمدان هدف «الأخضر» في مرمى قطر، لتتأهل السعودية إلى النهائي.

وفي المباراة الثانية، تأهل المنتخب البحريني للمرة الأولى في تاريخه إلى النهائي؛ بفوزه على نظيره العراقي بركلات الترجيح (5-3) في (الوقتين الأصلي والإضافي 2-2). سجل للعراق مهند علي (6) وإبراهيم بايش (18)، وسجل هدفي البحرين عبدالله الهزاع (14)، ومحمد جاسم مرهون (45+2).

وفي الركلات الترجيحية سجل للبحرين محمد الحردان وجاسم الشيخ ومحمد جاسم مرهون وتياغو أوغستو وعلي مدن، فيما سجل للعراق علي فايز وضرغام إسماعيل وإبراهيم بايش، وأضاع محمد قاسم بتسديده الكرة خارج المرمى.