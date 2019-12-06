أروابارينا: سنقاتل لانتزاع بطاقة التأهل

رفع رودلفو أروابارينا، المدير الفني لشباب الأهلي، نبرة التحدي بتأكيده أن فريقه سيقاتل في مواجهة الوصل عندما يلتقيان في استاد راشد، من أجل انتزاع بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي التي يحمل لقبها، مؤكداً جاهزية الفريق لمهمة تحقيق الفوز.

وأضاف المدرب الطامح للدفاع عن اللقب في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: نحن جاهزون لخوض مباراة هامة وصعبة، كونها تجمع فريقين كبيرين تتسم مبارياتهما عادة بالقوة، ويتعين علينا أن نقاتل بقوة من أجل خطف بطاقة التأهل لنصف النهائي، وقمنا بالتحضير خلال فترة التوقف للوصل الذي أعرفه جيداً، بكل مكامن قوته دون خشية من أي من اللاعبين خاصة ليما، كما جهزنا أنفسنا للمباريات المقبلة بوجه عام.

وتابع دخلنا أجواء شهر مزدحم بالمشاركات حيث سنخوض حوالي ست مباريات في مختلف المسابقات. والدوليون انضموا لصفوفنا والكل في كامل الجاهزية، باستثناء المصابين الذين سنحدد موقفهم من المشاركة على أساس الجاهزية.

‏ومن جهته، أكد لاعب شباب الأهلي عيد خميس، أهمية المباراة، كما أكد حرصه وزملاءه عل تقديم كل ما في وسعهم من أجل الفوز والتأهل إلى الدور نصف النهائي للبطولة.

وأعرب لاعب شباب الأهلي الصاعد من صفوف فريق الشباب عن سعادته بالمشاركة مع الفريق الأول للمرة الثانية بعد الأولى في مباراة خورفكان الأخيرة، معرباً عن طموحه في تقديم أداء جيد لمواصلة الظهور مع اللاعبين الكبار والاستفادة من خبراتهم التي تفيده إلى جانب جديته في التدريبات والتي قادته إلى اللعب مع الفريق الأول للنادي.

يذكر أن أروابارينا من المدربين القلائل على مستوى الدولة المهتمين باكتشاف وتصعيد اللاعبين الشباب إلى الفريق الأول ويعطي الفرصة لكل لاعب يثبت موهبته وقدراته على المشاركة من أجل دعم صفوف الفريق الأول.