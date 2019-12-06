مـواجهـة قويـة بيـن الشارقـة وبـاربـار اليـوم

يلتقي فريقا الشارقة وباربار البحريني في الثامنة مساء اليوم على كأس بطولة السوبر الإماراتي البحريني، والتي تحتضنها صالة خليفة الرياضية بالعاصمة المنامة، وتجمع بين الشارقة بطل السوبر الإماراتي لكرة اليد 2019، وفريق باربار بطل السوبر البحريني، وهو السوبر الثالث على التوالي الذي يمثل فيه الشارقة كرة اليد الإماراتية أمام الأندية البحرينية.

تأخذ مواجهة الأشقاء طابعاً احتفالياً بنكهة خاصة؛ لأنها تأتي تزامناً مع احتفالات البلدين بالأعياد الوطنية 48.

ويرأس بعثة الشارقة التي غادرت إلى البحرين أمس محمد عبيد الحصان، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، رئيس إدارة الألعاب الجماعية، وسيتقدم حضور المباراة اللواء سالم عبيد الحصان الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، ونائبه محمد جمعة بن هندي، وستكون المباراة منقولة على الفضائيات الإماراتية والبحرينية. وقال اللواء سالم الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة: إن التعاون الرياضي الإماراتي البحريني يعكس عمق العلاقة القوية بين الشعبين الشقيقين، والتي أرست قواعدها القيادة الرشيدة في البلدين، وإن مشاركة نادي الشارقة في هذا الحدث المميز تأتي في إطار حرص النادي على امتداد جسور التعاون والشراكة في كل مجالات الرياضة بين الدولتين.

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وقال محمد جمعة بن هندي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة: التعاون الرياضي بين الإمارات والبحرين يعد نموذجاً ناجحاً للتكامل من أجل تحقيق الطموحات المشتركة، وتوقيت السوبر تزامناً مع احتفالات البلدين بالأعياد الوطنية، يمنح اللقاء طبيعة خاصة ترسخ لعمق العلاقات.

وقال محمد عبيد الحصان، رئيس إدارة الألعاب الجماعية بنادي الشارقة: نشكر اتحادي اليد في الإمارات والبحرين، على تفعيل هذه المبادرة الطيبة التي تجمع بين الأشقاء في البلدين، ونأمل أن يكون سوبر كرة اليد بادرة طيبة في طريق التوأمة الرياضية بين البلدين الشقيقين.

وقال سفيان حيواني، المدير الفني لفريق الشارقة لكرة اليد: السوبر الإماراتي البحريني، تجربة فنية جيدة، لما تتميز به اللعبة في البحرين من زخم واهتمام جماهيري وإعلامي كبير، وبالتالي تساعدنا في بناء الخبرات الإيجابية لدى لاعبينا، والتعود على أجواء المنافسات الخارجية.