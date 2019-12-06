الدرعية تجذب «نزال الصحراء» التاريخي غداً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

تستضيف حلبة الدرعية السعودية غداً السبت النزال التاريخي بين الملاكمين المكسيكي الأمريكي آندي رويز جونيور المتوج بألقاب الاتحاد الدولي للملاكمة ورابطة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة العالمية والبريطاني أنتوني جوشوا الفائز بالميدالية الذهبية في أولمبياد 2012.

وكان جوشوا تلقى هزيمة ساحقة أمام رويز في نزال أقيم بمدينة نيويورك، ويسعى من خلال مواجهة الدرعية للثأر وتحقيق فوز ينتزع من خلاله أحزمة رابطة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة العالمية واتحاد الملاكمة العالمي أمام 15 ألف متفرج، أقبلوا على شراء التذاكر التي بلغ أرخصها 500 ريال سعودي.

وكشف رويز الملقب ب «المدمر» والذي اعتاد التهام الشوكولا عن حمية سمك و«باستا» من أجل الوصول للوزن المثالي لمواجهة جوشوا وتجديد تفوقه عليه بعد نزال الأول من يونيو/ تموز 2019، وكشف والد الملاكم: «كنت أعطيه سنيكرز قبل النزالات كي يكون أكثر نشاطاً»، فيما علق المدرب الأسطورة فريدي روش: «هذا الملاكم واحد من أفضل الملاكمين في العالم عندما يكون بديناً. لا أعتقد أنه كان بحاجة لخسارة وزنه، هو ليس عارض أزياء»، وفي حال خسارة رويز نزال الغد سيترجم فعلياً إعلان الشوكولا «أنت مش أنت وأنت جوعان».