ليكو: العين يواجه الفريق المميز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: عاطف صيام

أكد الكرواتي إيفان ليكو مدرب العين، إن مواجهة اليوم أمام الشارقة في الدور ربع النهائي لا تقبل القسمة على اثنين ولن تكون سهلة، لذلك عليهم التركيز العالي طوال زمن المباراة، مشيراً إلى ثقته الكاملة في جميع لاعبيه، وقال: نعلم جيداً أن مهمتنا لن تكون سهلة أمام واحد من أفضل الفرق، غير أن ثقتي كبيرة في كل لاعبي فريقي الذين يدركون أهمية وقيمة المباراة.

وعن إمكانية الدفع باللاعبين الدوليين في المواجهة قال: استراتيجيتي واضحة، كما ذكرتها لكم من قبل وهي الاعتماد على اللاعب الأكثر جاهزية، وخلال المباراتين الأخيرتين بمسابقة كأس الخليج العربي منحنا الفرصة لعدد من اللاعبين الشباب، كما افتقدنا جهود يحيى نادر بداعي الإصابة، وريان يسلم وعبدالرحمن مزيان، والعديد من اللاعبين، بالإضافة إلى كايو وشيوتاني.

من ناحيته، أشار الياباني تسوكاسا شيوتاني إلى أهمية المواجهة وقال: وصلنا إلى المراحل الحاسمة التي لا تقبل بإنصاف الحلول، وكل لاعب يعلم ما الدور المطلوب منه في الميدان، ونتوقع مساندة كبيرة من جماهيرنا، خصوصاً أننا نلعب على أرضنا، ونأمل أن نقدم مباراة جيدة تحقق هدفنا وتسعد جماهيرنا. وأشار إلى أن كأس الخليج كانت فرصة ذهبية لعدد من اللاعبين الشباب الذين قدموا أنفسهم بصورة جيدة، وساهموا في تأهل الفريق إلى ربع النهائي.