بوقرة: الفجيرة يسعى إلى التأهل ومحو الصورة السيئة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

أكد الجزائري مجيد بوقرة مدرب الفجيرة، أن مباراة فريقه أمام النصر تمثل محطة مهمة للغاية لحصد بطاقة العبور إلى الدور قبل النهائي بعد أن خدمت الظروف «الذئاب» الذي خسر أمام بني ياس، لكن إشراك الأخير لسبعة لاعبين أجانب أعطى الفوز ومن ثم التأهل للفجيرة. وشدد بوقرة على صعوبة المهمة أمام فريق بحجم وقدرات العميد النصراوي الذي لا يمكن الاستهانة به في ظل امتلاكه مجموعة جيدة من اللاعبين المحليين والأجانب، لافتاً إلى أن الإصرار كبير لدى لاعبيه في مسح الصورة السيئة التي كان عليها الفريق في مبارياته الأخيرة عبر العمل الجاد والتحلي بالروح الحماسية والأداء الرجولي.

وشدد بوقرة على أن أي نتيجة إيجابية اليوم من شأنها الانتقال بالفريق إلى الدور قبل النهائي، الأمر الذي يستدعي أخذ الأمور على محمل الجد حتى يحقق الفجيرة الهدف المطلوب.

من جانبه، أكد فهد سبيل كابتن فريق الفجيرة ضرورة الأداء القوي أمام النصر بالواقعية التي تساعدهم على الخروج بالنتيجة المرضية في ظل المنافسة على التأهل إلى المربع الذهبي، إلى جانب أهمية الاختبار القوي للاعبين قبل العودة للدوري الذي يمثل أساس التطلعات للفريق في الموسم الحالي بعدما توقف رصيده عند ال 6 نقاط، مناشداً الجماهير الفجراوية الالتفاف حول الفريق ومؤازرته بقوة اليوم.