شكرا لقرائتكم خبر عن الحمادي يشكر ناديي الشارقة وباربار والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجه محمد الحمادي المدير التنفيذي لاتحاد كرة السلة الشكر إلى ناديي الشارقة وباربار البحريني على دعوتهما له لحضور مباراة السوبر البحريني الإماراتي اليوم، وخص بالشكر محمد عبيد الحصان رئيس إدارة الألعاب في نادي الشارقة.
وقال الحمادي: بلا شك مباراة السوبر تشكل محطة مهمة في كرة اليد في البلدين، أتمنى التوفيق للفريقين الكبيرين والعريقين في اللعبة، مثل هذه المناسبات تثري ساحة لعبة الأقوياء وتسهم في تطوير كرة اليد بصفة عامة فضلاً عن كونها تقوي أواصر الصداقة والمحبة وتبادل الخبرات وهي مباراة لالتقاء الأحبة والأشقاء قبل ان تكون مباراة تنافسية على كأس البطولة، البطل الحقيقي لسوبر الإمارات والبحرين هما الفريقان المشاركان في هذه المناسبة التي تأتي هذا العام في توقيت احتفالي للبلدين متمنيا دوام التقدم والازدهار في كافة المجالات لدولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين.
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