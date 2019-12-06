الحصن والبطائح يواجهان العربي ومسافي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

تقام مباراتان في دوري الدرجة الأولى في الرابعة و40 دقيقة من مساء اليوم تجمع الأولى دبا الحصن مع العربي، والثانية البطائح مع مسافي، وتم تقديم المباراتين من الجولة السادسة؛ بسبب خوض الحصن والبطائح دور ال16من «كأس صاحب السمو رئيس الدولة» أمام العين وكلباء.

في المباراة الأولى ستكون الرغبة مشتركة في تحقيق الفوز؛ حيث إن الحصن والعربي يقدمان موسماً جيداً مع اختلاف الطموحات، فدبا يستهدف الصعود لدوري الخليج العربي، فيما يأمل منافسه إنهاء الدوري في مركز جيد، وللحصن ثماني نقاط وهو كان تعادل في آخر جولة مع الإمارات (1-1)، ويحتل الحصن المركز الثاني، وفوزه في لقاء اليوم يقفز به إلى الصدارة المؤقتة، وبفارق نقطة عن دبا الفجيرة المتصدر؛ لكن فريق المدرب سليمان البلوشي سيكون في مهمة صعبة للغاية، خاصة وأن العربي فريق متطور وحقق نتائج جيدة؛ حيث تعادل مع الإمارات والحمرية ومصفوت، ويمكن القول: إنه متخصص في عرقلة المرشحين للصعود.

ولا يريد دبا الحصن التعثر بعد أن فرض نفسه منافساً قوياً على الصعود، وهو يدرك أن التفريط في أي نقطة سيكون من مصلحة منافسيه المباشرين؛ لذا سيحاول حسم المواجهة مبكراً، واستغلال قدرات مهاجميه؛ للوصول إلى مرمى المضيف مبكراً.

وخضع العربي للراحة في الجولة الأخيرة، واستغل المدرب الكرواتي بريدراغ غياب الفريق لتجويد الأداء، وتصحيح الأخطاء؛ من خلال التدريبات والبرنامج الذي وضعه لفترة التوقف، وأكمل العربي تحضيراته وهو يعول على الثقة التي اكتسبها في مواجهة فرق المقدمة.

وفي المباراة الثانية، يستقبل البطائح مسافي في مباراة قد تبدو سهلة للمضيف قياساً بترتيب الفريقين ونتائجهما في الدوري وقبله في بطولة الكأس؛ لكنها لن تكون كذلك وهو ما يدركه المدرب طارق السيد، الذي حذر لاعبيه من الاستهانة بالمنافس.

وكان السيد ذكر أن كل مباريات الدوري صعبة، وكل الفرق لديها دافع وهدف، وقال: إن المنافسة لا يوجد فيها فريق صغير وآخر كبير، ويبدو البطائح في وضعية جيدة جداً بعد النتائج التي حققها في البطولة، وآخرها الفوز على العروبة بثلاثة أهداف لهدف، ويتطلع ثالث الترتيب إلى الوصول للنقطة 11 على أمل أن تخدمه مباراة الحصن والعربي فيما يسعى مسافي إلى تحقيق أول فوز في الدوري وفي الموسم؛ فهو لم ينتصر في التصفيات التمهيدية لبطولة الكأس أو الدوري، وكان خسر في الجولة الماضية أمام الذيد بهدف ويعد الفوز على فريق مثل البطائح حال تحقق نقطة تحولاً كبيراً في مسيرة ومشوار الفريق في الدوري، وستكون بداية جديدة لفريق المدرب جمال الحساني، الذي يسعى هو الآخر إلى قيادة فريق مسافي لأول انتصار.