تدشين بطولة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للكارتينج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمد محمد بن سليم، رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، بصفته نائباً لرئيس الاتحاد الدولي للسيارات عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تنظيم بطولة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للكارتينج لأول مرة في سلطنة عمان في الفترة من 10 إلى 12 فبراير/شباط المقبل.

تستهدف البطولة إتاحة الفرصة للمواهب الصاعدة في مجال المحركات، وتوسيع قاعدة متسابقي الكارتينج، وإيجاد بيئة مثالية للمتنافسين في جميع الدول، واكتسابهم الخبرة المطلوبة، والارتقاء بالمستويات الفنية للمتسابقين.

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واعتبر محمد بن سليم سباقات الكارتينج هي بداية الطريق لعشاق سباقات السيارات؛ حيث يتعلم المتسابق من ممارستها في مستهل مشواره في قيادة السيارات جميع المهارات الأساسية للرياضة، وكذلك الإرشادات والقوانين المتبعة في مثل هذه السباقات، ومن المؤكد بأن تطوير المتسابق في هذه الرياضة سيؤهله للمشاركة في السباقات الأخرى والمخصصة للفئات الأعلى.

وقال: جاءت فكرة إقامة بطولة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للكارتينج لتمنح فرصة المشاركة لأكبر عدد ممكن من المشاركين من مختلف الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتهدف البطولة إلى فتح المجال للجميع للاستفادة، وتحقيق المكاسب الفنية، وتحقيق مكاسب متعددة للارتقاء بمستوى المتسابقين، ومن المقرر أن يتم تدوير البطولة في كل عام لتنظم في دولة مختلفة؛ لتحظى جميع الدول الأعضاء بشرف تنظيم الحدث والاستفادة منه.

وأوضح العميد جمال الطائي، نائب رئيس الجمعية العمانية للسيارات، بمناسبة استضافة السلطنة لبطولة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للكارتينج: نشكر دعم وثقة الاتحاد الدولي في السلطنة، وإقامة فعاليات وسباقات تخدم رياضة المحركات في كل المستويات الفنية والإدارية، وبالتأكيد ستفتح المجال أمام الشباب للمشاركة في هذه الرياضة، و يسعى الاتحاد الدولي لتوسيع قاعدة المشاركين من الفئات العمرية، وسيتم فتح المجال للمتسابقين أصحاب الخبرة، إلى جانب المتسابقين المبتدئين، كما سيتم ترشيح المتسابقين عبر ممثلي الاتحادات واللجان الأعضاء للتواجد في البطولة بمسقط، وسيتم إعطاء يومين لجميع المتسابقين من أجل التدريب والتأقلم على المسار، إلى جانب اليومين الآخرين للمنافسات التأهيلية والختامية، وبعد الانتهاء من المنافسات النهائية سيتم تتويج الفائزين بالمراكز الأولى بجوائز البطولة، بحضور المسؤولين من الاتحاد الدولي للسيارات والاتحادات الوطنية.