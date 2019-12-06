ريجيكامب: الوصل ليس ليما فقط

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس

أكد الروماني ريجيكامب، مدرب الوصل، أن نتائج «الإمبراطور» الأخيرة، ومستوى لاعبيه الجيد، يؤهلانه لتقديم مباراة جيدة، والفوز بالمباراة أمام شباب الأهلي.

وتابع: «أعرف جيداً أن المباراة صعبة وليست سهلة، خاصة أنها تقام ضد أقوى فرق المسابقة، وعلى ملعب الخصم، الحدث هو من مباراة واحدة يجب تحقيق الفوز بها إذا كنا نرغب في الوصول إلى المحطة المقبلة».

وأكد ريجيكامب غياب البرازيلي ويلتون سواريز وعلي سالمين للإصابة، وهناك إمكانية لغياب علي صالح بسبب نزلة برد.

واعتبر أن الوصل «لا يملك تشكيلة مدججة بالنجوم والأسماء الكبيرة، ولكن في نفس الوقت ثقتي كبيرة في فريقي وفي قدرته على تحقيق نتيجة إيجابية يكمل بها نتائجه ومستواه الجيد الذي ظهر به خلال الأسابيع الأخيرة سواء في الدوري أو الكأس».

وعن رأيه في اعتماده الكامل على البرازيلي فابيو ليما في التسجيل وحسم نتائج المباريات قال مدرب الوصل: ليما لاعب موهوب وهداف، ولكن نحن نعتمد على كل أعضاء الفريق وليس على لاعب واحد فقط، فلولا تعاون جميع أعضاء الفريق ما سجل فابيو ليما أهدافه.

من جانبه، قال عامر محمد، أحد الأسماء الواعدة في الوصل، إنه لا بديل عن الفوز اليوم على شباب الأهلي.

وأضاف: «مسابقة كأس الخليج أتاحت لي المشاركة مع الفريق لأول مرة، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن أعضاء الجهاز الفني ولاعبي الفريق وجماهير النادي».