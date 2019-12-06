خيمينيز: سنلعب نهائياً أمام الجزيرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ‎أبوظبي: محمد مصطفى

أكد الإسباني مانويل خيمينيز مدرب الوحدة على صعوبة المواجهة التي تجمع فريقه والجزيرة في ديربي العاصمة ضمن مباريات الدور ربع النهائي، مشيراً إلى أن الديربي الثاني الذي يجمع الفريقين في الموسم الحالي يختلف عن الأول الذي كان في الدوري وانتهى لصالح العنابي، معتبراً أن مباراة اليوم نهائي وليست كل المباريات متشابهة.

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من جانبه، أكد طحنون الزعابي لاعب خط وسط الوحدة، أن فريقه يخوض المباراة بهدف الفوز والاستمرار في البطولة حتى النهائي، مؤكداً أن لا خوف على العنابي برغم النقص المؤثر في صفوفه لغياب عدد من لاعبيه الأساسيين.

وشدد طحنون على أن لاعبي الوحدة يؤكدون على تقديم أفضل ما عندهم في مباراة الديربي، وقال: الجميع جاهز لتحقيق الفوز ونأمل أن نقدم مباراة جيدة وإسعاد جماهير الوحدة التي نتمنى حضورها بكثافة لمساندتنا من المدرجات.

وأضاف: الجزيرة فريق كبير لديه أيضاً طموحاته في البطولة، وبالتأكيد نحترم المنافس جيداً وهذا من أسلحتنا.