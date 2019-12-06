شكرا لقرائتكم خبر عن سباق السرعة يدشن جولة اختتام بطولة العالم للفورمولا 2 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة النادي الرئيس التنفيذي للنادي،تنطلق الإثارة اليوم بكامل عناصرها مع بدء التحدي في الجولة الختامية من بطولة العالم لزورق الفورمولا2، ويبدأ الجزء الأول اليوم مع المتعة بانطلاق سباق أفضل زمن وسباق الزوارق نحو تحقيق الزمن الأسرع من أجل الوصول إلى أفضل المراكز في انطلاقة السباق الرئيسي يوم غد.ووجه الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رسالة إلى جمهور العاصمة أبوظبي من أجل القدوم والاستمتاع بفعاليات الجولة الختامية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا2 التي تقام اليوم وغداً على كورنيش أبوظبي وكاسر الأمواج بالتحديد، وأكد أن النادي البحري يواصل دوماً استقطاب البطولات الجديدة والتي تمتع الجمهور وتعطيهم فرصة متابعة الأحداث البحرية عن كثب، وقال: «نشعر بالسعادة بوجود بطولة جديدة وشمعة بحرية أخرى تضاف إلى البطولات التي ينظمها النادي، نريد أن نفرح جماهير العاصمة بأفضل المنافسات وأقوى البطولات».وتمنى الشيخ محمد للفرق الإماراتية في هذه الجولة تقديم مستوى مميز والظهور في الصورة اللائقة والمثالية كالمعتاد خاصة وأنه قد حسم لقب البطولة مسبقاً ووصل إلى النتيجة المنشودة بتحقيق لقب الموسم.ويشارك في سباق اليوم 19 زورقاً من أصل 33 زورقاً تأهلت إلى المنافسة في الجولة الختامية وهي الزوارق الأولى في الترتيب العام أيضاً، وتأتي جولة أبوظبي كي تتوج موسماً مثيراً للبطولة بدأ مع الجولة الأولى والتي أقيمت في مدينة كوناس الليتوانية وانتقلت لاحقاً لأكثر من مدينة خلال الأشهر الماضية قبل أن تحط قافلة الزوارق الرحال في أبوظبي في الظهور الأول لهذه البطولة في العاصمة.وتأتي المنافسة اليوم من أجل تحقيق أرقام صعبة ومحاولة تسجيل رقم قوي في السباق الذي سيقسم إلى تصفيات مختلفة، وتبدأ أحداث اليوم مع الاجتماع التنويري لكل المتسابقين، ثم انطلاق التجارب الحرة للمشاركين، وفي تمام الثالثة والنصف بعد الظهر تنطلق تصفيات سباق أفضل زمن، ثم التصفية التي تليها، وبعد ذلك يتأهل للتصفية الثالثة والحاسمة 10 زوارق فقط، وستكون انطلاقة الزوارق في هذه التصفية فردية بحيث ينطلق كل زورق على حدة من أجل القيام بأفضل دورة من أصل دورتين تمنح لكل متسابق.ومع نهاية سباق الزمن الأفضل يتم تحديد مراكز الانطلاقة الرئيسية للسباق غداً وترتيب الزوارق، وأيضاً يتم وضع عدد الدورات النهائي ليوم غد حسب سرعات الزوارق اليوم في المسار المخصص للسباق والذي يبلغ طوله 1015 متراً. وقبل بدء جولة السرعة فإن الصدارة قد حسمت للقب العام لمصلحة زورق «أبوظبي 35» بقيادة راشد القمزي والذي وصل للنقطة رقم 78 في الترتيب العام قد يبتعد وبشكل كبير جداً عن أقرب منافسيه بفارق كبير يضمن له الفوز باللقب خاصة أن المركز الثاني يذهب للبرتغالي دوارتي بينيفتي ورصيده 38 نقطة.ويغيب راشد الطاير قائد زورق «أبوظبي 36» بسبب مشاركته في نفس التوقيت في بطولة كأس ملك تايلاند للدراجات المائية، والتي تعد ارتباطاً دولياً مهماً.وكشف سالم الرميثي مدير عام النادي عن القيمة السياحية المهمة لكورنيش وكاسر الأمواج في أبوظبي خلال اليومين المقبلين خاصة أن البطولة تقام للمرة الأولى والجماهير في العاصمة تشتاق دوماً لصوت الهدير القوي، كما أكد الرميثي أيضاً أن الفعاليات المصاحبة والتي ستتوجه نحو الجماهير الحاضرة ستعطي انطباعاً مميزاً للحدث، وقال: «هناك الكثير من الأسر والعوائل التي ستقدم من أجل متابعة السباق ومراقبة المنافسة الجميلة، وستكون الفعاليات الترفيهية مخصصة للأسر والأطفال».وعن المنافسة أكد الرميثي أن راشد القمزي قد قدم مستوى ثابتاً في الجولات الماضية منحه الأحقية بأن يفوز باللقب قبل نهاية البطولة بجولة كاملة وقال: «اللقب ذهب لمن يستحق، والبطل قام بأفضل ما لديه حتى يتوج باللقب الثاني له، نريد أن تكون جولة أبوظبي بالنسبة له احتفالية يكمل بها الفوز وأن يواصل مسيرة الصعود لمنصة التتويج في كل جولة».



قصة التصفية التي منعت زحمة ال33 زورقاً



لم يكن الوصول إلى أبوظبي سهلاً بالنسبة لكل المشاركين خاصة أن مونديال الفورمولا2 يشهد حضوراً كبيراً من مختلف محترفي الرياضة، ولأن الجولة الختامية ستكون في قارة أخرى، فقد قررت اللجنة المنظمة للمنافسة تأهل 18 زورقاً للذهاب، وكان التأهل من نصيب المراكز الأولى في الترتيب العام حتى الثامن عشر، ويشارك في جولة العاصمة دوارتي بينيفتي من البرتغال، والسويدي أولا بيترسون، وزورق الشارقة بقيادة فرديناند زينديربيرجن، والألماني ستيفان هاجين، والسويدي دانيل سيجمانماك، والسويدية بيمبا سكوهوم، والليتواني إدجراس ريابكو، والنرويجي توبايس مونتي كاس، والأمريكي برينت ديلارد، والبريطاني أوين جيلف، والنرويجية متا بجيركنيس، والإسباني هيكتور سانز، وزوارق الفيكتوري بقيادة أحمد الفهيم ومنصور المنصوري، وزورق النرويجي فرودي سونسداسال.



القمزي: اللقبان سيكونان هديتي للوطن



بالرغم من أنه ضمن الفوز بلقب البطولة للموسم الحالي، إلا أن البطل راشد القمزي أكد أن مشاركته لم تنته، ولا يزال أمامه احتفال أخير في جولة أبوظبي وفي سباقي السرعة والسباق الرئيسي وقال: «الاحتفال في الجولة سيكون بالفوز بكلا السباقين السرعة والرئيسي وأن أقدم هذه الألقاب هدية أخرى لرياضة الإمارات وللوطن أيضاً».

وعن طموحه الرئيسي هذا الموسم قال: «أنهيت المراكز الأولى طوال الجولات الماضية، وحققت 75 نقطة من أصل 80، أريد أن أحقق المركز الأول في الجولة الأخيرة كي أصل للرقم 95 من خلال هذا الموسم وأكون قد حققت علامة شبه كاملة وبجدارة في إحراز اللقب، مخطئ من يظن أنني قد هدأت بعد حسم اللقب، وسأقدم أفضل ما لدي في جولة الختام».

وعن السباق الأكثر صعوبة هذا الموسم في الجولات السابقة، قال القمزي: «كل سباق يمتاز بمواصفات مختلفة عن غيره، ولكن في سباق إيطاليا كانت الصعوبة هي أن المسار صغير جداً، وعدد الزوارق كبير، وبالفعل هي أكثر جولة شهدت من خلالها تجاوز زوارق أخرى وبشكل متواصل، وفي النهاية عندما انتهى السباق، كانت اللجنة الفنية تنتظرني في الخارج حيث قامت بفحص زورقي بشكل أشهده للمرة الأولى، وتفكيك المحرك تماماً حيث استغرب القائمون من السرعة التي وصلت لها وتجاوز الزوارق مرتين خلال السباق، ونسي الجميع أنني مغامر بطبعي ولا أرضى عن الأفضل بديلاً».