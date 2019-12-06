اخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 5 / 12 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 5 / 12 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الأهلي يقيد سعد سمير أفريقيا ويستبعد 7 لاعبين من مواجهة الهلال السوداني

الأهلي يقيد سعد سمير أفريقيا ويستبعد 7 لاعبين من مواجهة الهلال السوداني

أعلن مسئولو النادي الأهلي قيد سعد سمير مدافع الفريق في القائمة الافريقية قبل مواجهة الهلال السوداني المقرر إقامتها غداً الجمعه والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الثانية في دور المجموعات ببطولة دوري ابطال افريقيا.

فايلر يضم 20 لاعب لقائمة الأهلى أستعدادا لموجهة الهلال السودانى

أعلن رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الهلال السوداني المحدد لها مساء غدا الجمعة على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا .

فايلر: جاهزون للهلال السوداني.. ولا بديل عن النقاط الثلاث

قال السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق سيكون على موعد مع مباراة مهمة أمام فريق الهلال السوداني غدا الجمعة على استاد السلام، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وأن الفريق يتطلع إلى حصد النقاط الثلاث في هذه المواجهة.

رامي ربيعة: نخوض مباراة الهلال علي قلب رجل واحد لحصد النقاط الثلاثة أكد رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، علي أهمية مباراة الهلال السوداني المقرر إقامتها غدا الجمعة على استاد السلام في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بـدوري أبطال أفريقيا .

الزمالك يُنهى مرانه بتقسيمة استعداداً لمواجهة أول أغسطس فى أول مران لكارتيرون أدى لاعبو الزمالك، تقسيمة في نهاية المران الذي أقيم بملعب النادي اليوم، ضمن الاستعدادات لمواجهة أول أغسطس الأنجولي، فى المباراة التى ستقام بعد غدٍ السبت، في الجولة الثانية لدوري أبطال إفريقيا. فتح حجز تذاكر مباراة الزمالك وأول أغسطس عبر تطبيق تذكرتي وتحديد أسعار التذاكر بدأ فتح باب الحجز الإلكتروني لتذاكر مباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولي والتي تأتي في الجولة الثانيه من مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا ،والمقرر اقامتها يوم السبت المقبل على ملعب ستاد السلام في حضور 15 ألف مشجع، من خلال موقع الحجز الاكترونى الخاص بشركة تذكرتى. Advertisements

كارتيرون: نركز فى الوقت الحالي على تحقيق نتائج طيبة.. وعبور أول أغسطس البداية

كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك ، عن آخر استعدادات الفريق لمباراة أول أغسطس الأنجولي ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا ، والمقرر لها السبت المقبل علي استاد السلام.

بيراميدز يسحق النجوم 6 / 1 في كأس مصر حقق فريق بيراميدز فوزا كبيرا علي النجوم 6/1 في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن مباريات دور الـ 32 لمسابقة كأس مصر ، أحرز أهداف بيراميدز كل من دودو الجباس هدفين في الدقيقتين " 19 و 56 " وإبراهيم حسن في الدقيقة 44 ، ومحمود السيد مدافع النجوم بالخطأ في مرماه في الدقيقة 69 وعبد الله بكري في الدقيقة 75 ، وأخيرا جون انطوي في الدقيقة 84 ، بينما احرز هدف النجوم الوحيد نادر الطويلة في الدقيقة 14 من عمر المباراة. المصري يكتسح قنا برباعية ويواجه المقاولون العرب في دور الـ 16 بكأس مصر نجح فريق المصري البورسعيدي في الفوز علي نظيره قنا أحد فرق دورى الدرجة الثالثة بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش بالسويس في دور الـ 32 بكأس مصر .