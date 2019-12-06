أخبار نادى الزمالك اليوم الخميس 5 / 12 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الخميس 5 / 12 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، فتح حجز تذاكر مباراة الزمالك وأول أغسطس عبر تطبيق تذكرتي وتحديد أسعار التذاكر فتح حجز تذاكر مباراة الزمالك وأول أغسطس عبر تطبيق تذكرتي وتحديد أسعار التذاكر بدأ فتح باب الحجز الإلكتروني لتذاكر مباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولي والتي تأتي في الجولة الثانيه من مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا ،والمقرر اقامتها يوم السبت المقبل على ملعب ستاد السلام في حضور 15 ألف مشجع، من خلال موقع الحجز الاكترونى الخاص بشركة تذكرتى. كارتيرون: نركز فى الوقت الحالي على تحقيق نتائج طيبة.. وعبور أول أغسطس البداية كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك ، عن آخر استعدادات الفريق لمباراة أول أغسطس الأنجولي ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا ، والمقرر لها السبت المقبل علي استاد السلام. الزمالك يُنهى مرانه بتقسيمة استعداداً لمواجهة أول أغسطس فى أول مران لكارتيرون أدى لاعبو الزمالك، تقسيمة في نهاية المران الذي أقيم بملعب النادي اليوم، ضمن الاستعدادات لمواجهة أول أغسطس الأنجولي، فى المباراة التى ستقام بعد غدٍ السبت، في الجولة الثانية لدوري أبطال إفريقيا. Advertisements كارتيرون يقسم المران لـ4 أساسيين فى الزمالك بعد ثلاثية الشرقية قسم الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك مران الفريق على مرحلتين لـ4 لاعبين من أساسيين، ضمن الاستعدادات البيضاء لمواجهة أول أغسطس الأنجولى، فى المباراة المقرر لها بعد غد السبت، فى الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. مران الزمالك.. انضمام مدرب الحراس الجديد.. وتدريب منفرد لجمعة انضم عمرو عبد السلام ، مدرب حراس الإنتاج الحربى، إلى الجهاز الفنى الجديد للزمالك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، اليوم، للمرة الأولى، بعد ضمه لجهاز الفريق الجديد للأبيض عقب تولى الفرنسى باتريس كارتيرون قيادة الفريق خلفا للصربى ميتشو.

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