شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يضم 20 لاعبا لقائمة الأهلى استعدادا لموجهة الهلال السودانى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وضمت القائمة 20 لاعبا هم :
حراسة المرمى : محمد الشناوي ، شريف إكرامي.
خط الدفاع : أحمد فتحي ،رامي ربيعه ، محمد هاني ، ياسر إبراهيم ، محمود وحيد ، سعد سمير.
خط الوسط : وليد سليمان ،رمضان صبحي ، عمرو السولية ، حسين الشحات ، أحمد الشيخ ، محمد مجدي أفشة ، أليو ديانج ، جيرالدو.
خط الهجوم : مروان محسن ، جونيور أجايي ، وليد أزارو ، صلاح محسن.
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