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فايلر يضم 20 لاعبا لقائمة الأهلى استعدادا لموجهة الهلال السودانى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

وضمت القائمة 20 لاعبا هم :

حراسة المرمى : محمد الشناوي ، شريف إكرامي.

 

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خط الدفاع : أحمد فتحي ،رامي ربيعه ، محمد هاني ، ياسر إبراهيم ، محمود وحيد ، سعد سمير.

 

خط الوسط : وليد سليمان ،رمضان صبحي ، عمرو السولية ، حسين الشحات ، أحمد الشيخ ، محمد مجدي أفشة ، أليو ديانج ، جيرالدو.

 

خط الهجوم : مروان محسن ، جونيور أجايي ، وليد أزارو ، صلاح محسن.

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