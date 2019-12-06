شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يضم 20 لاعبا لقائمة الأهلى استعدادا لموجهة الهلال السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وضمت القائمة 20 لاعبا هم :

حراسة المرمى : محمد الشناوي ، شريف إكرامي.

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خط الدفاع : أحمد فتحي ،رامي ربيعه ، محمد هاني ، ياسر إبراهيم ، محمود وحيد ، سعد سمير.

خط الوسط : وليد سليمان ،رمضان صبحي ، عمرو السولية ، حسين الشحات ، أحمد الشيخ ، محمد مجدي أفشة ، أليو ديانج ، جيرالدو.

خط الهجوم : مروان محسن ، جونيور أجايي ، وليد أزارو ، صلاح محسن.