7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الخميس 5 / 12 / 2019 فى مقدمتها ، بيراميدز يسحق النجوم 6 / 1 في كأس مصر .. والأهلي يقيد سعد سمير أفريقيا.
الأهلي يقيد سعد سمير أفريقيا ويستبعد 7 لاعبين من مواجهة الهلال السوداني
فايلر يضم 20 لاعب لقائمة الأهلى أستعدادا لموجهة الهلال السودانى
فتح حجز تذاكر مباراة الزمالك وأول أغسطس عبر تطبيق تذكرتي وتحديد أسعار التذاكر
كارتيرون: نركز فى الوقت الحالي على تحقيق نتائج طيبة.. وعبور أول أغسطس البداية
كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك ، عن آخر استعدادات الفريق لمباراة أول أغسطس الأنجولي ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا ، والمقرر لها السبت المقبل علي استاد السلام.
بيراميدز يسحق النجوم 6 / 1 في كأس مصر
حقق فريق بيراميدز فوزا كبيرا علي النجوم 6/1 في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن مباريات دور الـ 32 لمسابقة كأس مصر ، أحرز أهداف بيراميدز كل من دودو الجباس هدفين في الدقيقتين " 19 و 56 " وإبراهيم حسن في الدقيقة 44 ، ومحمود السيد مدافع النجوم بالخطأ في مرماه في الدقيقة 69 وعبد الله بكري في الدقيقة 75 ، وأخيرا جون انطوي في الدقيقة 84 ، بينما احرز هدف النجوم الوحيد نادر الطويلة في الدقيقة 14 من عمر المباراة.
المصري يكتسح قنا برباعية ويواجه المقاولون العرب في دور الـ 16 بكأس مصر
نجح فريق المصري البورسعيدي في الفوز علي نظيره قنا أحد فرق دورى الدرجة الثالثة بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش بالسويس في دور الـ 32 بكأس مصر .
أولى المفاجآت.. أبو قير يطيح بالإنتاج الحربي من كأس مصر بركلات الترجيح
تأهل فريق أبو قير للأسمدة لدور الـ 16 لمسابقة كأس مصر بعد الفوز علي الانتاج الحربي بنتيجة 4/2 في ركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بتعادل الفريقين 1/1 ، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم علي استاد السلام .
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