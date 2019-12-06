7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الخميس 5 / 12 / 2019 فى مقدمتها ، بيراميدز يسحق النجوم 6 / 1 في كأس مصر .. والأهلي يقيد سعد سمير أفريقيا.

الأهلي يقيد سعد سمير أفريقيا ويستبعد 7 لاعبين من مواجهة الهلال السوداني

أعلن مسئولو النادي الأهلي قيد سعد سمير مدافع الفريق في القائمة الافريقية قبل مواجهة الهلال السوداني المقرر إقامتها غداً الجمعه والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الثانية في دور المجموعات ببطولة دوري ابطال افريقيا.

فايلر يضم 20 لاعب لقائمة الأهلى أستعدادا لموجهة الهلال السودانى

أعلن رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الهلال السوداني المحدد لها مساء غدا الجمعة على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا .

فتح حجز تذاكر مباراة الزمالك وأول أغسطس عبر تطبيق تذكرتي وتحديد أسعار التذاكر بدأ فتح باب الحجز الإلكتروني لتذاكر مباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولي والتي تأتي في الجولة الثانيه من مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا ،والمقرر اقامتها يوم السبت المقبل على ملعب ستاد السلام في حضور 15 ألف مشجع، من خلال موقع الحجز الاكترونى الخاص بشركة تذكرتى.

كارتيرون: نركز فى الوقت الحالي على تحقيق نتائج طيبة.. وعبور أول أغسطس البداية

كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك ، عن آخر استعدادات الفريق لمباراة أول أغسطس الأنجولي ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا ، والمقرر لها السبت المقبل علي استاد السلام.

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بيراميدز يسحق النجوم 6 / 1 في كأس مصر حقق فريق بيراميدز فوزا كبيرا علي النجوم 6/1 في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن مباريات دور الـ 32 لمسابقة كأس مصر ، أحرز أهداف بيراميدز كل من دودو الجباس هدفين في الدقيقتين " 19 و 56 " وإبراهيم حسن في الدقيقة 44 ، ومحمود السيد مدافع النجوم بالخطأ في مرماه في الدقيقة 69 وعبد الله بكري في الدقيقة 75 ، وأخيرا جون انطوي في الدقيقة 84 ، بينما احرز هدف النجوم الوحيد نادر الطويلة في الدقيقة 14 من عمر المباراة. المصري يكتسح قنا برباعية ويواجه المقاولون العرب في دور الـ 16 بكأس مصر نجح فريق المصري البورسعيدي في الفوز علي نظيره قنا أحد فرق دورى الدرجة الثالثة بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش بالسويس في دور الـ 32 بكأس مصر .