شكرا لقرائتكم خبر عن عدلى القيعى لـ" جمهور الاهلى " : حافظوا على ملعبكم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووجه القيعى رسالة إلى جمهور الأهلى عبر برنامج ملك وكتابة جاء مفادها :" أنت رايح ملعبك غدا حافظ على نظافته وقم بتسليمه كما دخلته لأن هذه تجربة ولها تداعيات رائعة متوقفة عليك إنت.. وكل الناس عملت اللى عليها والباقى على جمهور الأهلى".

أعلن النادي الأهلي حصوله على ملعب السلام بحق انتقاع لمدة 25 عامًا كاملة، وذلك بالتعاون مع شركة "ستادات"، مع تغيير اسم الاستاد إلى استاد الأهلي، ووضع شعار النادي على ملعبه.