شكرا لقرائتكم خبر عن عدلى القيعى لـ" جمهور الاهلى " : حافظوا على ملعبكم الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أعلن النادي الأهلي حصوله على ملعب السلام بحق انتقاع لمدة 25 عامًا كاملة، وذلك بالتعاون مع شركة "ستادات"، مع تغيير اسم الاستاد إلى استاد الأهلي، ووضع شعار النادي على ملعبه.
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