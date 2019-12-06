اخبار الرياضه

عدلى القيعى لـ" جمهور الاهلى " : حافظوا على ملعبكم الجديد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن عدلى القيعى لـ" جمهور الاهلى " : حافظوا على ملعبكم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

ووجه القيعى رسالة إلى جمهور الأهلى عبر برنامج ملك وكتابة جاء مفادها :" أنت رايح ملعبك غدا حافظ على نظافته وقم بتسليمه كما دخلته لأن هذه تجربة ولها تداعيات رائعة متوقفة عليك إنت.. وكل الناس عملت اللى عليها والباقى على جمهور الأهلى".

 

أعلن النادي الأهلي حصوله على ملعب السلام بحق انتقاع لمدة 25 عامًا كاملة، وذلك بالتعاون مع شركة "ستادات"، مع تغيير اسم الاستاد إلى استاد الأهلي، ووضع شعار النادي على ملعبه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عدلى القيعى لـ" جمهور الاهلى " : حافظوا على ملعبكم الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا