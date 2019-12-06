شكرا لقرائتكم خبر عن رامي ربيعة: نخوض مباراة الهلال علي قلب رجل واحد لحصد النقاط الثلاثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وأضاف ربيعة خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الهلال السوداني، أن الأهلي يسعى لتحقيق الفوز غدا وحصد نقاط المباراة لتعويض خسارة المباراة أمام النجم الساحلي التونسي .

وأوضح أن جميع اللاعبين في حالة تركيز شديدة من أجل تحقيق الفوز غدا لحصد أول ثلاث نقاط في منافسات المجموعة الثانية .

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وأعرب ربيعة عن سعادته بخوض مباراة الغد أمام جماهير الأهلي، مؤكدًا أنها خير دافع معنوي للاعبين من أجل تحقيق الفوز، وأنه يتمنى إن يكون التوفيق حليف الفريق في مباراة الهلال التي استعد لها الفريق بشكل جيد.

أضاف مدافع الأهلي، أن جميع لاعبي الفريق على قلب رجل واحد من أجل تحقيق الهدف المنشود غدا بتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.