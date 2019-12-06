شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يعقد جلسة مع محمد إيهاب لبحث أزمة الأثقال غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد إيهاب البطل الأولمبى فى رفع الأثقال، الذى أعلن اعتزاله مؤخرا، على عقد جلسة مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى غدا الجمعة بعدما أعلن مسبقا أنها ستقام مطلع الأسبوع المقبل ، لبحث أزمة تأكد إيقاف الاتحاد المصرى عن المشاركات الدولية من قبل المحكمة الدولية الرياضية ونشر محمد إيهاب بطل العالم فى رفع الأثقال عبر صفحته الشخصية على فيس بوك تغريدة لإعلان اعتزاله اللعبة بعد رفض المحكمة الأولمبية لطعن مصر، ضد قرار الإيقاف لمدة عامين . Advertisements وأصدرت لجنة العقوبات المستقلة فى الاتحاد الدولى لرفع الأثقال فى سبتمبر الماضى قراراتها بإيقاف الإتحاد المصرى لرفع الأثقال لمدة سنتين عن المشاركة فى الأنشطة الدولية، مع تغريم الإتحاد المصرى مبلغ مائتى ألف جنيه. وكان إيهاب أعلن اعتزاله بعد قرار الإيقاف عامين، إلا أن وزير الرياضة أشرف صبحى تدخل ليثنيه عن قرار الاعتزال، فى محاولة للطعن ضد قرار الإيقاف والإبقاء على فرص مصر فى المشاركة الأوليمبية قبل أن يتأكد الحكم.

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