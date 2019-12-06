شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يعقد جلسة مع محمد إيهاب لبحث أزمة الأثقال غدا والان مع تفاصيل الخبر
ونشر محمد إيهاب بطل العالم فى رفع الأثقال عبر صفحته الشخصية على فيس بوك تغريدة لإعلان اعتزاله اللعبة بعد رفض المحكمة الأولمبية لطعن مصر، ضد قرار الإيقاف لمدة عامين .
وأصدرت لجنة العقوبات المستقلة فى الاتحاد الدولى لرفع الأثقال فى سبتمبر الماضى قراراتها بإيقاف الإتحاد المصرى لرفع الأثقال لمدة سنتين عن المشاركة فى الأنشطة الدولية، مع تغريم الإتحاد المصرى مبلغ مائتى ألف جنيه.
وكان إيهاب أعلن اعتزاله بعد قرار الإيقاف عامين، إلا أن وزير الرياضة أشرف صبحى تدخل ليثنيه عن قرار الاعتزال، فى محاولة للطعن ضد قرار الإيقاف والإبقاء على فرص مصر فى المشاركة الأوليمبية قبل أن يتأكد الحكم.
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